Berlin: INCEPT konnte einen Vertrag über die Komplettvermietung des Gewerbeobjektes in der Dieffenbachstraße 33 mit dem Londoner Coworking-Anbieter Techspace abschließen. In Kreuzberg kommen auf einer Gesamtmietfläche von 4.500 qm in dem geschichtsträchtigen Bau zukünftig Pioniere der Techbranche zusammen. Die Vermittlung des Mietvertrages erfolgte durch JLL.