Instone verkauft mit Menold Bezler Wohnprojekt an HMG

Rottenburg am Neckar: Menold Bezler hat Instone Real Estate beim Verkauf eines Wohnbauprojekts an die HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) im Wege eines Forward Deals beraten. Der Erwerb erfolgte für den Fonds HMG Grundwerte Wohnen PLUS III.

Das verkaufte Objekt ist Teil des Gesamtprojekts „Neckar.Au“ und besteht aus 48 Wohneinheiten, die teilweise öffentlich gefördert sind, zusätzlichen Gewerbeflächen und einer Tiefgarage. Es umfasst eine Mietfläche von insgesamt 4.100 qm. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2024 geplant.