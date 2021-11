Berlin: Die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von Taxon mietet rd. 500 qm Fläche in der Wilmersdorfer Straße 121 im Bezirk Charlottenburg. Taxon übernimmt die Flächen im November und will den Geschäftssitz bis Jahresende vom Kurfürstendamm an den neuen Standort verlegen. Eigentümer des Geschäftshauses ist die Values Institutional Invest GmbH. JLL hatte den Eigentümer bereits beim Kauf der Immobilie im April beraten und nun auch für die Vermieterseite den Abschluss vermittelt.