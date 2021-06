Braunschweig : Die KAPPE Projektentwicklung GmbH hat die Büroimmobilie im „Quartier Berliner Straße“ an die IServ GmbH verkauft. Der innovative Dienstleister ist an zwei Standorten in Braunschweig vertreten, die nun in der neuen Büroimmobilie mit sieben Geschossen und insgesamt 5.060 qm BGF zusammengelegt werden. Fertigstellung und Bezug sind für 1. Quartal 2022 geplant.