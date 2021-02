Berlin: Knight Frank vermittelte im Auftrag der Optima-Aegidius-Firmengruppe einen langfristigen Mietvertrag mit dem Online-Modehändler ABOUT YOU für Büroflächen in den Gutenberghöfen im Prenzlauer Berg.

Die mehr als 1.700 qm Gesamtmietfläche an der Schwedter Straße in Prenzlauer Berg erstrecken sich über drei Etagen. Die Gutenberghöfe zählen zu den eindrucksvollsten Industriedenkmälern in einem der nachgefragtesten Bezirke der Hauptstadt.