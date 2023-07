Berlin: Die LIVOS Gruppe hat die rund 4.400 qm große Logistikhalle ihres Gewerbeobjekts Am Piperfenn 7 in Brandenburg an der Havel an einen regionalen Dienstleister für Transportleistungen und Lagerlogistik vermietet. Die Gesamtfläche des Objekts umfasst rund 8.500 qm mit Büro-, Produktions- und Lagerflächen. Mieter der Flächen ist ein Speditionsdienstleister mit Hauptsitz in Ludwigsfelde.