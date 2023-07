Solingen: Die PEKER Holding GmbH plant für das ehemalige leerstehende Finanzamt in der Kamperstraße 16-18 die Umnutzung zu einem Hotel. Aengevelt vermittelt dazu einen 20 Jahres-Mietvertrag an die Hotelkette B&B HOTELS. Insgesamt entstehen in dem mehr als 3.000 qm Fläche umfassenden Gebäude 75 Hotelzimmer. Die Eröffnung ist für 2025 geplant.