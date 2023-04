Logistikdienstleister Carl Jöhnk vergrößert sich

Hamburg: Der Logistikdienstleister Carl Jöhnk hat eine Logistikhalle mit Bürotrakt mit insgesamt rund 2.350 qm Nutzfläche in Wilhelmsburg erworben. Das mittelständische und inhabergeführte Unternehmen ist bereits in der Nachbarschaft ansässig und nutzt die Liegenschaft in der Dratelnstraße 16 für die weitere Expansion im Bereich Fulfillment. Vorher befand sich das Objekt im Eigentum einer Privatperson. Grossmann & Berger vermittelte die Transaktion.

Die Gewerbeimmobilie verfügt über eine rund 1.700 qm große Halle, an die sich ein Bürotrakt mit etwa 650 qm anschließt. Sie befindet sich auf einem rund 4.590 qm großen Grundstück, auf dem 20 Pkw-Parkplätze vorhanden sind.