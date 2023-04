QUEST Investment Partners vermietet Flächen an SEFE

Hamburg: QUEST Investment Partners hat rund 6.300 qm Bürofläche im „The Graph“ an SEFE Securing Energy for Europe GmbH vermietet. Das rd. 7.800 qm große Gebäude in der Markgrafenstraße 62/63 ist damit vollvermietet. Es wird aktuell umfassend saniert und repositioniert, die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant.

Das Gebäude gehört zum „Urban Office RE“ Portfolio. Das Portfolio ist Teil eines Immobilienfonds, der von der Universal Investment für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) verwaltet wird. QUEST Funds agiert als Investment und Asset Manager des Portfolios.

CBRE war bei der Vermittlung als Makler tätig. QUEST wurde rechtlich von Capstone Legal beraten, Universal Investment von Pinsent Masons.