Lührmann vermittelt bei Verkauf von drei Netto-Märkten

Ostdeutschland: Principal Real Estate hat 3 Netto-Märkte für einen niedrigen, zweistelligen Millionenbetrag erworben. Verkäufer war ein norddeutsches Familienunternehmen. Lührmann hat beim Verkauf vermittelt und war beratend tätig.

Alle drei Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 8.000 qm sind langfristig an die Supermarkt-Kette Netto vermietet. Das Objekt in Anklam hat neben Netto als Ankermieter auch Thomas Philipps und Tedi als Mieter. Das Objekt in Teutschenthal im Saalekreis ist in der Ortschaft Holleben zu finden. Das dritte Objekt befindet sich in Blankenfelde-Mahlow südlich von Berlin.