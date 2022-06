Hamburg: Die Four Parx GmbH vermietet 25.829 qm Fläche in der zweistöckigen Logistik- und Gewerbeimmobilie „Mach2“ in Wilhelmsburg an die JYSK SE.

Mit zwei Mietverträgen sichert sich JYSK insgesamt 21.603 qm Lager-, 371 qm Büro- und 2.384 qm Mezzaninfläche inklusive 28 Stellplätzen sowie 1.461 qm weitere Bürofläche und 40 Stellplätze in den Außen- und Innenbereichen.

Four Parx realisierte das Leuchtturmprojekt „Mach2“ gemeinsam mit AEW sowie GSE Deutschland.