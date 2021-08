Nürnberg: Die MATRIX Gruppe plant in der Franken-Metropole den Büro-Campus NOHO im Style des New Yorker Szeneviertels SoHo. Auf dem 2019 erworbenen 15.400 qm großen Areal wird eine Mietfläche von insgesamt 22.600 qm entstehen. Anfang 2022 ist der erste Spatenstich geplant. Den Ansprüchen an moderne Arbeitswelten trägt die Entwurfsplanung des Nürnberger Büros GP Wirth Architekten auf dem gesamten Campus Rechnung