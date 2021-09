MEAG erwirbt Portfolio mit zwölf Fachmarktzentren von Patrizia

München : Die MEAG hat ein Portfolio von zwölf Fachmarktzentren in Nord-, West- und Süddeutschland von Patrizia gekauft. Die Fachmarktzentren wurden für Mandanten der Munich Re Gruppe sowie zwei Immobilien-Spezialfonds mit Anlageschwerpunkt „Großflächiger Einzelhandel“ erworben.

Die Objekte befinden sich in Neumünster, Leer, Lüneburg im Norden sowie Viersen, Neuss, Kassel, Limburg und Bous im Westen als auch in Remseck, Lahr, Senden und Landsberg am Lech im Süden des Landes. Die gesamte Mietfläche beträgt rund 180.000 qm und verteilt sich von 5.000 qm bis knapp 35.000 qm auf die einzelnen Standorte. Die Ankermieter sind EDEKA und Kaufland. Das Gesamtportfolio ist mit 97% bezogen auf die vermietbare Fläche nahezu voll vermietet.