Hamburg: Die Meyer Tiefbau GmbH und Co. KG hat rund 560 qm Büro- und Lagerflächen in der Immobilie in der Kleinen Bahnstraße 10 angemietet. Eigentümer der Flächen ist die GbR Ute und Dr. Joachim Bringezu. Avison Young war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.