Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau bezieht Büros in Düsseldorf

Düsseldorf: Das TRIO auf der Wiesenstraße 70 a-c in Düsseldorf-Heerdt bekommt einen neuen Mieter: Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) mietete dort rund 1.400 qm Bürofläche und wird im Spätsommer in die neuen Räumlichkeiten einziehen. Die SVLFG wurde bei der Flächensuche von Avison Young beraten. BNP Paribas Real Estate hat die Eigentümerin der Immobilie, die DEMIRE AG – Deutsche Mittelstand Real Estate, im Rahmen eines Leadmaklerauftrags betreut. Die SVLFG mit Hauptsitz in Kassel ist der agrarsoziale Sozialversicherungsträger und vereint die landwirtschaftliche Unfallversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Alterssicherung der Landwirte unter einem Dach.