Neubau im Triebwerk München ist vollvermietet

München: Der Neubau 3b im Gewerbeareal Triebwerk München ist vollvermietet. Die Aurelis Real Estate unterzeichnete mit der Moravan Warenhandelsgesellschaft mbH einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.000 qm. Die Mietfläche unterteilt sich jeweils zur Hälfte in Hallen- und Büroflächen. Darüber hinaus mietet das Großhandelsunternehmen für Kosmetik- und Wellnessprodukte Parkplätze in der Tiefgarage und im Außenbereich an.

Die weiteren 1.650 qm Mietfläche im Gebäude sind bereits seit dem letzten Jahr an den Golfausrüster HoleInOne Fitting GmbH vermietet.

Der Neubau befindet sich an der Zufahrt in den Business Campus, in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Kesselhaus und der denkmalgeschützten Werkhalle 6, in die sich unter anderem der Autohersteller Tesla eingemietet hat. Die Überplanung des Areals umfasst rund 140.000 qm Nettobauland und mehrere denkmalgeschützte Werkhallen und -gebäude sowie zeitgemäße Neubauten. Einige der historischen Bauten wurden bereits revitalisiert und vermietet. Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen – vom Elektrogroßhandel bis zur Kletterhalle – haben hier eine Heimat gefunden. Im dritten Quartal dieses Jahres bezieht zudem das Luft- und Raumfahrtunternehmen Mynaric ihren neuen Hauptsitz in der denkmalgeschützten Werkhalle 3.