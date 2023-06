NUMA Group baut Portfolio im Rheinland aus

Berlin: Die NUMA Group übernimmt vier neue Objekte im Rheinland. In Bonn wurde ein Hotel übernommen. Die aus 56 Einheiten bestehende Immobilie liegt in der Kölnstraße 360-364. In Düsseldorf ergänzt NUMA das Portfolio um das NUMA Artol. Die Immobilie verfügt über 66 Einheiten. Das ehemalige Hotel befindet sich in der Kaiserstraße 20. Das zweite neue Düsseldorfer Objekt, bestehend aus 52 Einheiten, liegt zwischen Altstadt und Königsallee in bester Lage. Ebenfalls in zentraler Düsseldorfer Lage liegt das vierte neue Objekt von NUMA – ein Neubau mit 30 Einheiten, Entwickler ist ATENOR – die Eröffnung ist Ende 2023 geplant.