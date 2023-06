ALÌTUS Capital Partners verkauft Immobilie mit Nahversorgungscharakter in Stollberg/Erzgebirge

Stollberg/Erzgebirge: ALÌTUS Capital Partners hat ein Nahversorgungszentrum an einen institutionellen Investor verkauft. Die Immobilie in der Chemnitzer Straße 27 wurde im Jahr 1997 errichtet und befindet sich auf einem rund 6.000 qm großen innerstädtischen Grundstück an der Hauptdurchgangsstraße. Das Objekt hat eine Gesamtfläche von ca. 1.300 qm und verfügt über 80 Stellplätze.

Zu den Mietern zählen Lidl als Ankermieter sowie ein Getränkemarkt und eine Bäckerei. ALÌTUS wurde rechtlich von BISSEL + PARTNER RECHTSANWÄLTE PartGmbB beraten.