P3 Logistic Parks erwirbt zwei Logistikobjekte von SEGRO

Frankfurt: P3 Logistic Parks gibt seine Expansion in das Vereinigte Königreich durch den Erwerb von zwei Logistikobjekten von Segro bekannt, die insgesamt 81.000 qm Fläche an etablierten Standorten umfassen. Ein Objekt befindet sich in Crick und misst etwa 36.000 qm vermietbare Fläche. Das zweite Objekt mit über 45.000 qm befindet sich in Kettering.

Die neu erworbenen Logistikobjekte befinden sich strategisch günstig in der „Goldenen Dreieck“-Region und sind vollständig an drei Mieter vermietet. Auch die Immobilie in Kettering ist bereits vollständig an drei Mieter vermietet.

P3 wurde bei der Transaktion von Colliers beraten. DTRE und ACRE agierten im Auftrag von SEGRO.