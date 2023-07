GRK Gruppe vermeldet doppelten Vermietungserfolg in Leipziger City-Randlage

Leipzig: Die GRK Gruppe hat für das im Eigenbestand befindliche Bürohaus in der Lutherstraße 10 zwei neue Mieter gefunden. Die ANAMETRICS PHYSIO GmbH bezieht voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2023 rund 360 qm in dem Objekt. Zusätzlich wird die auf Orthopädie und Unfallchirurgie spezialisierte Praxisgemeinschaft Dr. med. Ruben Jentzsch und Tom Reichert voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2023 ihre Patienten auf knapp 390 qm in der Immobilie behandeln. Beide Mietverträge sind langfristig ausgelegt.

Mit den Neuvermietungen orientiert sich die Entwicklung der Immobilie hin zu einem Ärztehaus. Das sechsgeschossige Gebäude wurde 1997 erbaut und verfügt über insgesamt rund 5.300 qm Mietfläche zuzüglich einer zweigeschossigen Tiefgarage mit ausreichend vorhandenen Stellplätzen. Die GRK Gruppe wird im Zuge der Neuanmietungen Optimierungen der Allgemeinflächen im Objekt vornehmen; der Ausbau der Mietflächen erfolgt ab sofort durch die Mieter.