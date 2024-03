Palmira vermietet Flächen für Unternehmensimmobilien Club 2

Frankfurt: Palmira Capital Partners haben für ihren Fonds Unternehmensimmobilien Club 2 (UIC 2) mehrere Mietverträge über zusammen 10.700 qm abgeschlossen. So hat Kunstoffexperte Sauer Product GmbH in einem Gewerbepark in Dieburg ca. 8.600 qm Logistik- und Lagerfläche angemietet. Im „Ikaruspark“ in Puchheim sicherten sich die Aaron Electronic GmbH, Veonis Technologies GmbH und Elmatic GmbH zusammen 1.500 qm Mietfläche. Im „Servicepark Dortmund West“ in der Revierstraße hat zudem die NRW.URBAN Service GmbH ihre Mietfläche um zusätzliche 600 qm erweitert.