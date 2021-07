Panattoni Park Würzburg Ost: Teilvermietung an s.Oliver Group vor Fertigstellung

Würzburg: Panattoni vermietet im ersten Bauabschnittes des Panattoni Park Würzburg Ost in Dettelbach 78.050 qm Gesamtnutzfläche an s.Oliver. Die Fläche teilt sich auf in 72.250 qm Hallen-, 3.800 qm Büro- und Sozial- sowie 2.000 qm Mezzanin-Fläche. Hinzu kommen 16 Lkw- sowie 234 Pkw-Stellplätze.

Der Panattoni Park Würzburg Ost entsteht auf einer Grundstücksfläche von 164.000 qm. Insgesamt entwickelt Panattoni zwei unabhängige Gebäudekörper mit einer Gesamtnutzungsfläche von rund 97.500 qm. Bei der Realisierung des Logistik Parks strebt der Projektentwickler die DGNB-Goldzertifizierung an.

Immolox war bei der Vermittlung des Grundstücks tätig.