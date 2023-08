Neuruppin : Panattoni übergab eine 47.500 qm großen Build-to-suit (BTS) Immobilie in Neuruppin an die Fressnapf-Gruppe. Das Objekt befindet sich auf einem 83.000 qm großen Areal im Gewerbe- und Industriegebiet Treskow I und entstand in enger kommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Neuruppin, lokalen Behörden sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises.