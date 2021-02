PATRIZIA erwirbt Portfolio mit drei Pflegeheimen

Augsburg: PATRIZIA hat ein Portfolio mit drei Pflegeheimen in Dortmund und Kürten (NRW) und Cuxhaven (Niedersachsen) erworben. Verkäuferin ist die Aachener Grundvermögen.

Die beiden Objekte in Nordrhein-Westfalen verfügen in Summe über rund 170 vollstationäre Betten und 38 Einheiten für betreutes Wohnen und sind an den Betreiber CMS vermietet. Die Immobilie im niedersächsischen Cuxhaven umfasst 105 Betten und stammt aus dem Jahr 2009/2011. Sie wird von der MEDIKO, einem Unternehmen der „Schönes Leben Gruppe“ mit Sitz in Ulm, betrieben.

Die Pflegeheime umfassen eine Gesamtmietfläche von etwa 15.500 qm und sind im Schnitt über zwölf Jahre vermietet.