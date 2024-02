PGIM Real Estate schließt nahe Berlin bedeutende Mietverträge für Logistikimmobilien ab und erwirbt erstklassige Logistikobjekte in Italien

Frankfurt: PGIM Real Estate hat im Rahmen seiner European Core Strategy wichtige Mietverträge für Logistikimmobilien in Berlin abgeschlossen und zwei erstklassige Logistikobjekte im Süden von Mailand erworben.

In Ludwigsfelde hat das deutsche Logistikunternehmen Fiege Logistik einen langfristigen Mietvertrag zur Erweiterung seiner Räumlichkeiten innerhalb des Objektes unterzeichnet und wird das 34.000 qm große, DGNB-Gold-zertifizierte, Gebäude nunmehr vollständig belegen.

In Großbeeren schloss das polnischstämmige Logistikunternehmen GreenWays Logistik einen Mietvertrag ab für einen Teil der über 33.400 qm umfassenden Immobilie.

Die Objekte in Mailand mit einer Gesamtfläche von 41.500 qm, die vollständig an ein renommiertes Logistikunternehmen vermietet sind, befinden sich in Borgo San Giovanni im Süden von Mailand,