PROJECT Immobilien verkauft Hotelimmobilie in Berlin-Köpenick an Premier Inn

Berlin: Die PROJECT Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH hat den vierten Bauabschnitt einer insgesamt über 30.000 qm großen Quartiersentwicklung in der Wendenschloßstraße 142 in Köpenick an eine Tochtergesellschaft der Premier Inn Holding GmbH verkauft. Der dort entstehende Hotelneubau im Berliner Südosten umfasst 157 Zimmer mit einer Bruttogrundfläche von rund 5.224 qm sowie ca. 50 Pkw-Außenstellplätzen. Mit der geplanten Fertigstellung im Jahr 2025 wird Premier Inn sowohl Betreiber als auch Eigentümer des Hotels.

Auf dem Grundstück des ehemaligen Funkwerks Köpenick, in attraktiver Wasserlage direkt an der Dahme, ist die Entwicklung eines in vier Bauabschnitte unterteilten Quartiers geplant, das aus Eigentumswohnungen, Mietwohnungsbau, öffentlich gefördertem Wohnraum sowie Gewerbeeinheiten besteht. Insgesamt entstehen rund 20.000 qm unterschiedlichster Wohnformen und knapp 10.000 qm Gewerbefläche.