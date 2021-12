PROXIMUS INVEST übernimmt das „Gesundheitszentrum am Park“ in Radolfzell

Radolfzell: PROXIMUS INVEST hat sich das „Gesundheitszentrum am Park“ am Bodensee für ihren Fonds „PROXIMUS Gesundheitsimmobilien Deutschland I“ gesichert. Das Ärztehaus mit sechs Etagen in der Haselbrunnstraße 48 besitzt eine Gesamtmietfläche von rund 3.700 qm und ist vollvermietet. Verkäufer ist die BHS Städtebau Bodensee/Hegau GmbH aus Konstanz.

Ankermieter in dem Objekt sind verschiedene medizinische Fachrichtungen und Dienstleister, u.a. eine überregional tätige Dialysepraxis. Das Objekt verfügt zudem über zwei Penthouse-Wohnungen. Zur Immobilie gehören 76 PKW-Stellplätze.

PROXIMUS wurde rechtlich und steuerlich von Jebens Mensching PartG mdB und technisch von Drees & Sommer beraten.