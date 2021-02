publity AG verkauft Norman Foster Immobilie in Duisburg

Duisburg: Die publity AG hat in ihrer Funktion als Asset Manager eine attraktive Immobilie an die WIP Dresden GmbH veräußert. Das Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 3.700 qm befindet sich in zentraler Lage und zeichnet sich durch eine solide Multi-Tenant-Struktur aus. Das architektonisch markante Gebäude, das von dem renommierten britischen Architekten Sir Norman Foster entworfen wurde, ist auch unter dem Namen „Haus der Wirtschaftsförderung“ bekannt.

Seit dem Erwerb der Immobilie im Jahr 2016 konnte publity die Vermietungsquote auf aktuell 85% steigern. Die Büroimmobilie befindet sich im Bestandsportfolio der GORE German Office Real Estate AG.

Begleitet wurde die Transaktion durch die Berliner Immobilienberatung Neopolis Advisory.