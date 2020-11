publity AG verlängert langfristige Mietverträge des internationalen Forschungsinstituts Nuvisan GmbH bis 2035

Grafing/Waltrop : Die publity AG hat bei ihren als Asset Manager verwalteten Immobilien bei München und im nordrhein-westfälischen Waltrop Vermietungserfolge erzielt. So hat die Nuvisan GmbH, Hauptmieter der beiden Objekte, seine langfristigen Mietverträge für beide Standorte um fünf Jahre bis zum Jahr 2035 verlängert. Die Nuvisan Gruppe hat insgesamt rund 8.000 qm Fläche angemietet, die als Büroräume und Labore genutzt werden. Der WALT ist im Zuge der Vertragsverlängerung in Grafing von 10,31 auf 15,31 Jahre und in Waltrop von 8,94 auf 13,17 Jahre gestiegen. Die Immobilien sind im Bestandsportfolio der GORE German Office Real Estate AG gebündelt, einer mittelbaren Konzerntochter der publity.