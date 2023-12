Quadoro vermietet in Duisburg über 10.000 qm Bürofläche an die Stadtverwaltung

Duisburg: Die Quadoro Investment GmbH hat als Asset Manager des Bürogebäudes „ICC Business Center“ in Duisburg eine Fläche von 10.700 qm an die Stadt Duisburg vermietet. Die Büroräume werden künftig vom Sozial- und Ordnungsamt genutzt. Das im November 2020 erworbene Objekt ist Teil des Immobilienportfolios des nachhaltigen Spezialfonds Quadoro Sustainable Real Estate Europe.

Das Bürogebäude, das im Jahre 2022 errichtet wurde, befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs und grenzt an die innerstädtische Fußgängerzone. Mit einer Gesamtmietfläche von über 16.000 qm, aufgeteilt in 6 Obergeschosse und 2 Untergeschosse, ist das Gebäude aktuell an mehrere Unternehmen vermietet.

Die RUHR REAL GmbH begleitete die Vermietung als Makler.