QUARTERBACK kauft projektiertes Wohn- und Geschäftsensemble in Berlin-Weißensee

Berlin: Die QUARTERBACK Immobilien AG hat im Ortsteil Weißensee ein Projektentwicklungsgrundstück von der Skyland Gruppe erworben. Auf dem Areal an der Liebermannstraße 27-37 entsteht in den nächsten Jahren ein ausgewogener Mix aus Mietwohnungen und Gewerbeflächen. Die Baugenehmigung für das Projekt mit einer Gesamtnutzfläche von rund 22.500 qm BGF liegt vor, noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen.

Bei der Projektentwicklung handelt sich um eine Kombination aus einem Neubau und einem zu sanierenden Bestandsgebäude. Das künftige Quartier liegt in der Nähe der Kunsthochschule Weißensee, die für die Ausbildung von Künstlern und Gestaltern bekannt ist. Der Entwurf für die Quartiersentwicklung stammt von der 2A BauArt GmbH.