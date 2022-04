Colliers beruft zwei neue Geschäftsführer am Standort NRW

Frankfurt: Colliers hat Cem Ergüney, Head of Office Letting NRW, und Christian Sauer, Head of Capital Markets NRW, zu neuen Geschäftsführern in Deutschland ernannt.

Ergüney hat in mehr als elf Berufsjahren verschiedene Karrierestufen bei Colliers durchlaufen und ist seit rund vier Jahren als Head of Office Letting NRW tätig. Christian Sauer ist vor rund vier Jahren von JLL zu Colliers gewechselt und war zunächst als Co-Head Capital Markets NRW tätig, bevor er im April 2020 die Position von Ignaz Trombello als Head of Capital Markets NRW übernommen hat.

Neben Herwig Lieb, Cem Ergüney und Christian Sauer zählt auch Ignaz Trombello weiterhin zu den deutschen Geschäftsführern am Standort NRW.