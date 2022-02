Real I.S. erwirbt Wohn- und Geschäftshaus in Hamburg

Hamburg: Die Real I.S. AG hat für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. Wohnen I“ eine Bestandsentwicklung im Universitätsviertel erworben. Verkäufer ist WIB Wall-Immobilienbesitz GmbH & Co. KG VI.

Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich an der Grindelallee und bietet etwa 4.700 qm Gesamtmietfläche. Das Gebäude wird in diesem Jahr aufgestockt, umfassend umgebaut und um einen Anbau erweitert, sodass ab Anfang 2023 insgesamt 47 Wohn- und acht Geschäftseinheiten zur Verfügung stehen. Letztere werden künftig als Gastronomie-, Büro-, Einzelhandels- und Praxisflächen genutzt. Darüber hinaus werden ein Nahversorger sowie eine Kindertagesstätte das Gebäude beziehen. Den Mietern stehen außerdem 27 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.

Als rechtlicher Berater für Real I.S. fungierte die Kanzlei GÖRG. Drees & Sommer war als technischer Berater tätig. Für den Verkäufer war als rechtlicher Berater die Kanzlei HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK tätig und die Bayerische Landesbank finanziert die Baumaßnahmen.