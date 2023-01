München/Amsterdam: Real I.S. und die staatliche Immobilienagentur der Niederlande Rijksvastgoedbedrijf geben die langfristige Verlängerung des Mietvertrags über 40.000 qm und 650 Parkplätze im Bürogebäude „The Book“ am Kingsfordweg 1 in Amsterdam- Sloterdijk bekannt. Das gesamte Objekt beherbergt den Zoll und die niederländische Steuerverwaltung. „The Book“ ist seit dem Erwerb im Jahr 2010 Teil des geschlossenen Immobilienfonds „Bayernfonds Niederlande 1“.