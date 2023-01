HKA Sonderausschüttung für „IMMAC Pflegezentrum Hamburg Renditefonds“

Hamburg: Eine durch einen vorzeitigen Pächterwechsel fällig gewordene Ausgleichszahlung ermöglichte es der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH den Anlegern des „IMMAC Pflegezentrum Hamburg Renditefonds GmbH & Co. KG“ eine einmalige Sonderausschüttung i.H.v. rund 1,07 Mio. Euro zu offerieren. Der geschlossenen Immobilienfonds IMMAC Pflegezentrum Hamburg Renditefonds wurde 2011 mit einer Laufzeit von 25 Jahren emittiert. Das Investitionsvolumen beträgt 17,4 Mio. Euro. Investitionsgegenstand ist das Seniorenpflegeheim Emilienhof mit einer Gesamtkapazität von 175 vollstationären Pflegeplätzen in Hamburger Tonndorf. Neuer Betreiber der Pflegeeinrichtung ist seit Mai 2022 die LF HH-Wandsbek GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Convivo-Gruppe.