Real I.S. vermietet Flächen im „be blue“ und „be green“ in München

München: Die Real I.S. AG hat rund 22.000 qm in den Büroimmobilien „be blue“ und „be green“ an CARIAD, das Software-Unternehmen des Volkswagen-Konzerns, vermietet.

Die zwei insgesamt 26.000 qm Mietfläche umfassenden Bürogebäude befinden sich in der Walter-Gropius-Straße 19–21 in Schwabing und sind Teil des Bürokomplexes „Parkstadt Office Center“. Das „be blue“ und das „be green“ wurden im Jahr 2012 gemeinsam mit dem Multi-Tenant-Nachbargebäude „be orange“ für den Immobilien-Spezial-AIF „BGV V“ erworben worden.