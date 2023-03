Greenman OPEN akquiriert drei Edeka-Supermärkte für rund 35 Millionen Euro

Berlin / Dublin: Greenman OPEN hat drei Edeka-Supermärkte mit einer Gesamtfläche von ca. 18.500 qm Fläche akquiriert. Die Einzelhandelsimmobilien befinden sich in Weyhe in Niedersachsen, Taucha in Sachsen und Freyburg in Sachsen-Anhalt. Der Cash-and-Carry-Markt in Weyhe wurde bei einem Off-Market-Deal im Rahmen eines 20-jährigen Sale-and-lease-back-Vertrags direkt von EDEKA MiHa erworben. Die beiden anderen Objekte wurden als schlüsselfertige Forward-Deals akquiriert und sind mit 15-jährigen Mietverträgen an EDEKA vermietet. Beide sind Teil des 2021 geschlossenen Bauträgerrahmenvertrags mit dem Bauträger Schröder Holding und werden nach ihrer Fertigstellung im September und November dieses Jahres übergeben.