Stockstadt am Rhein: Die Aviapharm GmbH erweitert auf Beratung und Vermittlung von Realogis ihre Lagerkapazitäten im südhessischen Kreis Groß-Gerau und mietet für eine rd. 6.700 qm Hallen-, 380 qm Büro- und 775 qm Mezzanine-Fläche in einem Neubau. Das Solitärobjekt in der Straße Elf Morgen wird im Sommer 2023 fertiggestellt. Eigentümer ist die Axxus Capital SARL.