Retailflächen im Timber Pioneer zur Gänze langfristig vermietet

Frankfurt: UBM Development und Paulus Immobilien unterzeichnen Mietverträge für die gesamten Retailflächen des Timber Pioneer im Europaviertel. Der Lebensmittelhändler Netto Marken-Discount mietet knapp 990 qm für 15 Jahre und die Frankfurter Fitness-Kette FITSEVENELEVEN 540 qm für 12 Jahre. Bereits im März letzten Jahres wurde ein Mietvertrag über knapp 10.000 qm mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment als Ankermieter unterzeichnet.

Der 8-geschossige Timber Pioneer wurde von UBM Development und Paulus Immobilien in einem 75:25 Joint Venture entwickelt und entsteht in direkter Nachbarschaft zum ebenfalls von den beiden Partnern errichteten F.A.Z.-Tower. Als Frankfurts erstes Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise bietet das Green Building seinen Nutzern zukunftsweisende Smart Office-Flächen vom Einzelbüro bis zum Open-Space-Konzept.

Bei den Vertragsverhandlungen war Aengevelt Frankfurt für die Eigentümer vermittelnd tätig. FITSEVENELEVEN wurde von Avison Young beraten.