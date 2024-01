Clarion Partners Europe erwirbt Logistikportfolio in Deutschland und den Niederlanden

London: Clarion Partners Europe hat für einen seiner institutioneller Immobilienfonds einen Vertrag über den Erwerb eines Portfolios von 8 modernen Logistikimmobilien in Deutschland und den Niederlanden mit einer Gesamtfläche von ca. 241.400 qm für ca. 270 Mio. Euro abgeschlossen. Das Portfolio wird von Fonds erworben, die von Blackstone verwaltet werden.

Das Portfolio besteht aus sechs modernen Logistikobjekten in Deutschland und zwei in den Niederlanden. Alle Objekte sind unweit großer städtischer Ballungszentren gelegen sowie angeschlossen an wichtige Verkehrsadern. Im Einzelnen:

Clarion Partners Europe wurde von Goodwin Procter, Drees & Sommer, Deloitte, Loyens & Loeff und CBRE beraten. Eastdil Secured fungierte als Berater von Blackstone.