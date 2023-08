Revitalisiertes Bestandgebäude von Becken wird neuer Hauptsitz von INDUSTRIA

Frankfurt: INDUSTRIA zieht innerhalb von Frankfurt in ein revitalisiertes Bestandsgebäude der Becken-Gruppe um. Es handelt sich bei dem kürzlich geschlossenen Mietvertrag um einen Green Lease mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Der Umzug wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 erfolgen. Die INDUSTRIA wird ihren aktuellen Standort in Bockenheim im IBC in der Theodor-Heuss-Allee 74 aufgeben.

Die angemieteten Flächen umfassen 4.365 qm. Diese verteilen sich auf zwei Objekte, die Teil eines von Becken revitalisierten Ensembles in Sachsenhausen sind. Die INDUSTRIA-Flächen liegen in einem denkmalgeschützten Altbau, der um 1900 erbaut wurde, sowie in einer Bestandsimmobilie – dem sogenannten Haus 15 – aus dem Jahr 1980. Becken erreicht damit die Vollvermietung des Büroensembles, zu dem noch eine dritte Immobilie gehört, die bereits an die Stadt Frankfurt vermietet wurde.