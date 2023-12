Salzgitter: Die Robert C. Spies Unternehmensgruppe hat eine Handelsimmobilie in der Albert-Schweitzer-Straße 24-16 an die May & Co. Gruppe vermittelt. Mieter des rund 4.850 qm großen Gewerbeobjekts ist seit vielen Jahren das Bekleidungsunternehmen C&A. Verkäufer ist ein börsennotiertes Gewerbeimmobilienunternehmen.