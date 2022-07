Bremerhaven: Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat den Verkauf des ehemaligen Blockheizkraftwerks in der Schifferstraße 38-42 an die dt+p Dorkowski, Tülp und Partner Architekten und Ingenieure GmbH vermittelt. Auf dem ca. 2.843 qm großen Grundstück plant dt+p eine hybride Nutzungsform mit dem Fokus auf Wohnen und Büro. Verkäufer des Entwicklungsgrundstücks ist ein Versorgungsunternehmen.