RUHRWERT vermittelt Bürofläche im Shamrockpark an die Stadt Herne

Herne: RUHRWERT Immobilien und Beteiligungs GmbH hat in seiner Funktion als Property- und Vermietungsmanager in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Asset Manager, der RE|QUEST GmbH, eine ca. 1.500 qm große Bürofläche im „Shamrockpark“ an die Stadt Herne vermittelt.

Die Kommune beabsichtigt, bis zum Jahresende mit einer Fachbehörde den neuen Standort im Stadtgebiet zu beziehen. Aktuell werden die Flächen entsprechend der Mieterwünsche ausgebaut.

Der Shamrockpark umfasst das Gelände des ehemaligen Firmensitzes der RAG Aktiengesellschaft in Herne. Auf einem Areal von ca. 10 ha befindet sich ein Mix aus historischer Gebäudesubstanz und modernen Büro- und Verwaltungsflächen. In den modernen Bürogebäuden haben sich bereits namhafte Mieter wie die gpaNRW, Bank Santander, die Delbag oder das Bauunternehmen Eiffage angesiedelt. Im Frühjahr 2018 wurde der Shamrockpark durch die FAKT Shamrockpark GmbH übernommen, die im Dezember 2022 im Zuge der Probleme der FAKT.AG Insolvenz anmelden musste.