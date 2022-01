Frankfurt: Die Barings GmbH mietet ca. 660 qm Fläche in dem Bürohaus UNICO in der Unterlindau 21-29 an.

Das UNICO wurde zuletzt 2012 umfassend revitalisiert und bietet eine Gesamtfläche von rund 3.550 qm. In den ersten beiden Stockwerken des fünfgeschossigen Gebäudes ist zudem ein Kindergarten integriert. Während des gesamten Vermittlungsprozesses war Savills auf Seiten des Mieters beratend tätig. Die Eigentümerseite wurde durch Cushman & Wakefield beraten.