Savills vermittelt mehrere Mieter im ‚Aēra‘ im Rhein-Main-Gebiet

Eschborn: Die Büroimmobilie ‚Aēra‘ in der Frankfurter Straße 63-69 wurde umfassend saniert sowie technisch auf den neuesten Stand gebracht und neben einem neuen Design auch mit einem modernen Flächennutzungskonzept versehen. Die Gesamtfläche von 8.200 qm verteilt sich auf sieben Geschosse, die zum Großteil vermietet sind – seit Jahresbeginn konnten mehrere Mietabschlüsse vermeldet werden: Zwei Flächen mit jeweils ca. 180 qm im 3.OG und 5.OG wurden ebenso an namenhafte Unternehmen vermietet wie die rund 430 qm mit zwei Dachterrassen umfassende siebte Etage. Savills ist exklusiv mit einem Alleinvermietungsauftrag beauftragt und vermietet die Büroflächen in enger Abstimmung mit Silverton Asset Solutions GmbH, die als Asset Manager für den Eigentümer auftritt.