Senior-Living-Betreiber lively mietet erstes Wohnanquartier in Gronau

Gronau: Der Senior-Living-Betreiber lively mietet im historischen Industriegebäude „Weiße Dame“ rd. 7.800 qm Nutzfläche für sein erstes, einzigartiges Wohnquartier für Senior:innen. Im Rahmen einer ganzheitlichen Revitalisierung entstehen in der „Weißen Dame“ auf rund 7.000 qm Wohnfläche insgesamt 123 Apartments sowie rund 800 qm Gemeinschaftsfläche für Workshop- und Ruheräume, Co-Working-Flächen, ein Wohnzimmer und eine Gemeinschaftsküche sowie ein Atelier. Die barrierefreien Apartments mit einer Fläche zwischen 40 und 65 qm sind bezugsfertig ausgestattet und verfügen über eine großzügige Loggia. Ein Highlight stellt die Dachterrasse dar, auf der sich Penthouse-Wohnungen und die gemeinschaftlichen Außenanlagen befinden mit einer Sauna und Hochbeeten. Die Innenarchitektur liegt in den Händen von JOI Design. Die Eröffnung des Wohnquartiers ist für Ende 2023 geplant, die Vermietung startet in Kürze.

Die „Weiße Dame“ in Gronau wurde 1910 als Baumwollspinnerei errichtet, seit 27 Jahren steht sie nun leer und hat sich zu einem beliebten „Lost Place“ entwickelt. Im Jahr 2019 wurde die alte Spinnerei von den Investoren Achim Leßmann und Michael Maas entdeckt. Zusammen mit dem Architekturbüro Gesamtwerk wurde das Objekt komplett entkernt und im Inneren eine barrierefreie Komplettsanierung mit nachhaltigem Effizienzhaus-40-EE-Standard errichtet. Für die Entkernung und Revitalisierung werden mit Unterstützung von drei regionalen Kreditinstitutionen rund 50 Mio. Euro investiert. Insgesamt entsteht auf rund 17.000 qm Nutzfläche eine Begegnungsstätte für Jung und Alt, für die lively als Ankermieter gewonnen wurde. Weitere Mieter in der „Weißen Dame“ sind eine Tagespflege, ein stationäres Pflegeheim, ein Café sowie ein 6-zügiger Kindergarten. Das Objekt liegt fußläufig zur Innenstadt mit einer Dichte an Nahversorgungs- und Dienstleistungsangeboten, zudem ist es umgeben von Grünflächen und Gärten, die zur Landesgartenschau im Jahr 2003 errichtet wurden.