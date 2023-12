SiebersPartner veräußert Teil des Projekts Clouth.Tor2 an Kölner Wohnungsgenossenschaft eG

Köln: Der Projektenwickler SiebersPartner hat einen wichtigen Teil seines Projekts Clouth.Tor2 im Stadtteil Nippes an die Kölner Wohnungsgenossenschaft eG veräußert. Der Verkauf umfasst ein 3.334 qm großes Grundstück an der Josefine-Clouth-Straße inklusive entsprechender Baugenehmigung. Hier sollen 71 Wohnungen entstehen, die zu rund 50% durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert werden. Die Kölner Wohnungsgenossenschaft eG plant die Wohnungen nach dem Bau im Bestand zu halten und langfristig an ihre Mitglieder zu vermieten.

Der künftige Wohnungsbaukörper in L-Form mit vier Geschossen plus Staffelgeschoss auf dem nun veräußerten Grundstück wird zwei-, drei- und vier-Zimmer-Wohnungen umfassen. Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2024 starten, die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant.

Neben dem nun verkauften Bestandteil des Projekts wird SiebersPartner in Eigenregie an der Kautschukstraße weitere 25 Wohnungen bauen, die als Eigentumswohnungen einzeln veräußert werden sollen. Insgesamt entstehen so im Quartier 96 Wohnungen.

Auf dem historischen Industrieareal der ehemaligen Clouth-Gummifabrik mit Bestandsgebäuden aus den 1920er und 1950er Jahren entwickelt SiebersPartner ein nachhaltiges Quartier, bei dem Kultur, Arbeiten, Gastronomie und Wohnen eng vernetzt sein werden.

SiebersPartner hatte das gesamte Areal im April 2020 im Rahmen einer Konzeptausschreibung von der lokalen Entwicklungsgesellschaft moderne stadt erworben. Im Anschluss wurde der Architekturwettbewerb initiiert, den Nieto Sobejano Arquitectos gewann.