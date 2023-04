Frankfurt: Die Wirtschaftskanzlei Simmons & Simmons mietet 2.100 qm Fläche über zwei Stockwerke in dem im Bau befindlichen Hochhaus-Projekt FOUR. Vermieter ist der Projektentwickler Groß & Partner. Die Sozietät zieht voraussichtlich Mitte 2024 in den dann fertiggestellten Turm.

Beraten wurde Simmons & Simmons von blackolive.