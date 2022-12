S&P Commercial Development vermietet an Lidl in Mixed-Use-Immobilie

Erlangen: Die S&P Commercial Development hat rund 1.500 qm Einzelhandelsfläche in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Artilleriestraße an den Lebensmitteldiscounter Lidl vermietet. Das geplante Objekt entsteht in zentraler Innenstadtlage. Der Projektentwickler hatte das 5.000 qm große Grundstück im vergangenen Jahr von der Siemens Real Estate erworben.

Die Mixed-Use-Immobilie soll insgesamt ca. 6.000 qm umfassen, die sich auf vier Stockwerke verteilen. Davon entfallen ca. 1.500 qm auf den Lebensmitteleinzelhandel und ca. 4.500 qm auf Wohnflächen-Nutzung.